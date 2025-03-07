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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المرصد السوري: 70 قتيلًا جراء اشتباكات بين الأمن ومسلحين موالين للأسد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 70 شخصًا في سوريا جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين موالين لنظام الأسد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، أن قوات الأمن بدأت عمليات تمشيط واسعة بريفي اللاذقية الشمالي والشرقي باتجاه مدينة جبلة.

وقال مدير العلاقات العامة بوزارة الإعلام السورية علي الرفاعي، أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على الأوضاع في جبلة باللاذقية.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، بأن القوات الأمن السورية تمكنت من استعادة السيطرة على مقر قيادة القوة البحرية ومحيطها في مدينة اللاذقية، بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة موالية للنظام وطردهم.

كما أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل مقتل 28 عنصرًا مواليا لبشار الأسد، وذلك بنيران قوات الأمن السوري في محافظة اللاذقية.

أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية فرض حظر تجوال ليلي يبدأ من الساعة 10:00 مساء الخميس 6 مارس 2025، وحتى الساعة 10:00 صباح الجمعة، وذلك على خلفية اشتباكات مسلحة مع مجموعات موالية للنظام السابق.

وأمس الخميس، أرسلت السلطات السورية تعزيزات عسكرية كبيرة من دمشق إلى الساحل السوري، وذلك عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة في محافظة اللاذقية.

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