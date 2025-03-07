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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الصيني: لم يقتصر قمع أمريكا لنا على التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني
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أعرب وزير الخارجية الصيني، وانج يي، عن استياء بلاده من القيود الأمريكية المتزايدة التي تستهدف التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية الصينية.

وأكد أن الصين لن تتهاون في الرد على التهديدات الأمريكية، وأن التعريفات الجمركية الأمريكية غير مبررة، كما أن القمع الأمريكي لم يقتصر على التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.

و أشار إلى أن الاحترام المتبادل شرط أساسي لعلاقات مستقرة مع أمريكا، وأن الصين تدعم الحوار بين أوكرانيا وروسيا، وتسعى لوقف الحرب.

كما أعلن ترحيب بكين بمحاولة أمريكا دعم السلام بين موسكو وكييف، وأكد على الصداقة الصينية الروسية مشيرًا بأنها لن تتوقف مهما كانت المتغيرات الدولية.

وأضاف: "علاقاتنا مع موسكو لا تستهدف أي طرف ثالث، لا نثير المتاعب ولا نخاف منها وسنحافظ على السلام العالمي،  نعارض القوة والهيمنة التي تمارسها بعض الدول.

كما أكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مشددًا على أنها لن تكون دولة مستقلة في المستقبل.

وزير الخارجية الصيني أمريكا التكنولوجيا الرقائق الإلكترونية تايوان