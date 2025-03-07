أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 7-3-2025

الجمعة 07/مارس/2025 - 07:05 ص

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 مارس، تباينًا في الأسعار بمحلات الصاغة، وذلك دون احتساب المصنعية. حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 حوالي 4714 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 4697 جنيهًا. أما الذهب عيار 22 فقد بلغ سعر بيعه 4321 جنيهًا، في حين سجل سعر الشراء 4306 جنيهات.

وفيما يخص الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، فقد استقر سعر بيعه عند 4125 جنيهًا، بينما وصل سعر الشراء إلى 4110 جنيهات. وسجل الذهب عيار 18 سعر بيع قدره 3536 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 3523 جنيهًا.

أما الذهب عيار 14، فقد بلغ سعر بيعه 2750 جنيهًا وسعر شرائه 2740 جنيهًا، بينما وصل سعر الذهب عيار 12 إلى 2357 جنيهًا للبيع و2349 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى الأونصة، فقد سجلت سعر بيع 146631 جنيهًا، وسعر شراء 146098 جنيهًا. فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 33000 جنيه للبيع و32880 جنيهًا للشراء.

أما على الصعيد العالمي، فقد بلغ سعر الأونصة بالدولار 2910.88 دولار، ما يعكس التأثيرات المستمرة لأسواق الذهب العالمية على الأسعار المحلية في مصر.