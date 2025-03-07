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الجمعة 07 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بالفيديو.. البنك الزراعي المصري يطلق حملته الإعلانية لشهر رمضان

جانب من إعلان البنك
جانب من إعلان البنك الزراعي لشهر رمضان
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أطلق البنك الزراعي المصري حملته الإعلانية الجديدة لشهر رمضان، والتي لاقت استحسانًا واسعًا بين المشاهدين، بفضل بساطتها وقدرتها على إيصال أكثر من رسالة في آنٍ واحد.

وفي إطار الترويج للحملة، نشر البنك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك رسالة توضح هويته الشاملة، حيث جاء في المنشور: "البنك الزراعي… مش بس زراعي.. زي ما أنتوا عارفينا بالاسم، إحنا كمان عارفينكوا بالاسم. 

بأكثر من 20،000 موظف في أكثر من 1،100 فرع بجميع محافظات مصر، نقدم لكم خدمات مالية متنوعة، تشمل البطاقات الائتمانية، خدمات تحويل الأموال، الشهادات والودائع، إلى جانب التسهيلات البنكية مثل التمويل الشخصي وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة."

تعكس الحملة الإعلانية توجه البنك نحو تعزيز خدماته المتنوعة وتوسيع قاعدة عملائه، مما يعزز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أنحاء الجمهورية.

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