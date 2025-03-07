واشنطن بوست: حماس ترفض المقترح الأمريكي وتتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن مصادر لها، أن حركة حماس رفضت الاقتراح الأمريكي، وأصرت على الانسحاب الإسرائيلي الكامل والوقف الدائم للحرب تزامنا مع الإفراج عن المحتجزين.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية أقترح استئناف المساعدات إلى غزة وتمديد وقف إطلاق النار في القطاع لشهرين مقابل إطلاق سراح بقية المحتجزين وبينهم مواطن أمريكي.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلًا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن تتهم إسرائيل بالسعي لعرقلة المحادثات الجارية مع حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية تعارض بشدة أي تواصل مباشر بين الولايات المتحدة وحماس، معتبرة أن ذلك قد يُضعف موقفها التفاوضي.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، قررت واشنطن انتهاج هذا المسار بعد تعثر مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، حيث عقدت اجتماعًا مباشرًا مع ممثلي حماس دون إبلاغ تل أبيب، خشية محاولتها إفشاله.