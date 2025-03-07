«سيد الناس» الحلقة 6| ريم مصطفى تُشعل الأجواء بين عمرو سعد وأحمد فهيم

تسببت النجمة ريم مصطفى التي تجسد دور آمنة في مسلسل سيد الناس الذي يتم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، في إشعال النار بين عمرو سعد الذي يجسد دور زوجها الجارحي أبو العباس، وأخيه أحمد فهيم الذي يلعب دور مجدي أبو العباس، وتوتر العلاقة بينهما وذلك خلال أحداث الحلقة السادسة من العمل.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل "سيد الناس"، إفشاء آمنة، سر مجدي، شقيق زوجها، إلى زوجته سارة (بشرى) وهو السر الذي أخفاه مجدي على زوجته وأبنائه طوال 20 سنة وتحديدًا منذ وزواجهما في لندن، حيث كشفت آمنة إلى سارة أن زوجها مجدى هو الذي أحرق المنزل الكبير الموجود في الحارة وتسبب في وفاة 9 أشخاص كانوا بداخله.

وأكدت آمنة التي تجسد دورها ريم مصطفى إلى سارة التي تلعب شخصيتها بشرى، أن زوجها مجدي (أحمد فهيم) كان متواجدًا في لندن هاربًا من السجن، وسط صدمة كبيرة من سارة التي تدخل وتواجه زوجها بما قالته آمنة ولم يستطع مجدي إنكار ذلك، رغم محاولاته للتهرب من الإجابة، ويعترف أنه أحرق المنزل بالكامل وقتل كل من بداخله بدافع الانتقام لزوجته والحصول على حقها بعدما تم قتلها.

وخلال الأحداث واجه مجدى، آمنة بما قالته لزوجته ويعنفها عن كشف سر المنزل المحروق بعد اخفائه طوال السنوات الماضية، ويؤكد لها بأنها هي التي كانت مقصودة بالقتل من 20 سنة ولكن فتاة أخرى ماتت بدلًا منها، ليأتي الجارحي ويجد أخيه مجدي يهدد زوجته، فيدخل معه في صدام كبير ويطلب مجدي انهاء جميع الحسابات بينهما لتشتغل الأمور بين الجارحي ومجدي بسبب إفشاء آمنة سر المنزل المحروق.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.