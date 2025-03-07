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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«بياعين».. أغنية جديدة تجمع محمود هلال بـ نورا

كواليس تسجيل أغنية
كواليس تسجيل أغنية "بياعين"
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يتعاون الشاعر الغنائي محمود هلال مع المطربة نورا في أغنية جديدة تم تسجيلها مؤخرًا؛ تمهيدًا لقرب طرحها، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

ويقول محمود هلال عن الأغنية الجديدة لـ«البوابة نيوز»: "الأغنية تحمل اسم "بياعين" وهي تنتمي لنوعية الأغاني الشعبي الشيك، وكتب كلماتها ولحنها مصطفى مجدي، وتولى التوزيع الموسيقي لها مصطفى السيسي، وبها توليفة خاصة تتناسب مع موهبة نورا وصوتها المميز وأتمنى أن تحوز إعجاب الجمهور".

يشار إلى أن الشاعر محمود هلال تعاون مع كبار نجوم الغناء منهم إيهاب توفيق، خالد عجاج، جنات، أحمد سعد، مدحت صالح، أحمد بتشان، مجد القاسم وغيرهم.

وطرحت نورا مؤخرا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنية "ويعشموك" على طريقة الفيديو "ليركس" متعاونة مع الشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد، والموزع تامر عبد المنعم، ومن إنتاج شركة "روتانا"، كما طرحت خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغاني منها: كل فشار، أنا نفسي أرتاح، اهبط.

كواليس تسجيل أغنية “بياعين”
نورا أغنية بياعين محمود هلال الأغاني الشعبي