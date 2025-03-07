«المصريين»: عودة أبناء الوطن المختطفين بالسودان يعكس قدرة الدولة على حماية مواطنيها

ثمن حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، تحرير المصريين المختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع في السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي للأجهزة والجهات المصرية المعنية بتحرير المصريين المختطفين وإعادتهم إلى أرض الوطن تُعلن بوضوح أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها وأنها حريصة على سلامتهم في أي مكان.

وقدم "أبو العطا"، في بيان أمس الخميس، كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة على حرصها على عودة المصريين من السودان والحفاظ عليهم، موضحًا أن الرئيس السيسي يولي ملف عودة المصريين من السودان اهتمامًا كبيرًا وهو ما أكدته الدولة ومؤسساتها في التحرك السريع لإجلاء المصريين من السودان، منوهًا بأن هذا الأمر ليس غريبًا على الدولة المصرية وقيادتها السياسية التي تتحرك دائمًا للحفاظ على المصريين خارج حدود الدولة وداخلها.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن تحرك الدولة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج يؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها في الخارج، ولم ولن تدخر جهدًا في سبيل حماية المصريين، مقدمًا كل الشكر والتقدير لأجهزة الدولة على ما قدموه من جهود في سبيل عودة المصريين سالمين لأرض الوطن، مشيرًا إلى أن تحرير المصريين المختطفين من قبل مليشيا الدعم السريع في السودان يؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تؤكد الدولة المصرية في العقد الأخير حرصها على المصريين بالخارج، وهو ما يؤكد أنها سياسة ثابتة للدولة المصرية، وهو ما يجعل المصري يفخر بمصريته ويعتز بها وبدولته، موضحًا أننا نفخر بقدرة الدولة ونجاحها على الحفاظ على المواطنين في الداخل والخارج، منوهًا بأن تحرير المصريين المختطفين خير دليل على حرص القيادة السياسية على تقديم كل الدعم لمواطنيها خارج الحدود، مثمنًا التحرك السريع لأجهزة الدولة ونجاحها في إدارة هذا الملف.

وأكد أنه مما لا شك فيه أن التحرك السريع من الدولة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج يبعث برسالة طمأنينة بأن مصر لا تنسى أبناءها في الخارج، ودائمًا ما تحرص على تقديم كل سبل الدعم والمساعدة ولا تألوا جهدا في سبيل الحفاظ عليهم.