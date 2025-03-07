بعد مشاركتها في الحلقة السابعة.. آية سماحة تنشر كواليس «أشغال شقة جدًا»

نشرت النجمة آية سماحة كواليس مسلسل أشغال شقة جدًا على حسابها بموقع إنستجرام، وذلك بعد مشاركتها كضيفة شرف في الحلقة السابعة من العمل، حيث كتبت على الصور التي نشرتها موجه رسالة إلى أبطال العمل: "تسلم إيدكم ودايمًا عامر".

وظهرت آية سماحة كخادمة جديدة تُدعى «سماح» في منزل الدكتور حمدي (هشام ماجد) وزوجته ياسمين (أسماء جلال) وذلك بعد ما تخلصوا من الخادمة السابقة القديمة (دنيا ماهر)، وكشفت الأحداث عن هوس سماح بالدجل والشعوذة وزيارة العرافين والاعتقاد في قراءة الفنجان.

وأقدمت سماح (آية سماحة) خلال الحلقة على منح أبناء حمدي ياسمين حجاب لحفظهم من العين، إلا أن حمدي ينزعج من هذا التصرف ويطالبها بعدم تكرار ذلك الأمر مرة ثانية.

يذكر أن أسماء جلال تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن" الذي تقدم بطولته بمشاركة أكرم حسني، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال وإسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث المسلسل حول حسام عز الدين كابتن طيار، والذي يرتكب خطأ غير مقصود في إحدى رحلاته الجوية، يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويُشكلون عليه ضغطًا كبيرًا حتى يقوم بتنفيذها.

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