رسميًا.. حمزة الجمل مديرًا فنيًا لنادي إنبي

قرر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي تعيين الكابتن حمزة الجمل مديرًا فنيًا للفريق الأول بنادي إنبي، على أن يعاونه النجوم محمد حمص وأحمد فتحي وأحمد عبد الظاهر في الجهاز الفني الجديد.

وجاء التعاقد مساء أمس الخميس، خلال اجتماع بمقر النادي، بحضور رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة عبد ربه إبراهيم أمين الصندوق والمهندس محمد السيد عضو المجلس ومحمد رفاعي المدير التنفيذى للنادي، بالإضافة للكابتن إبراهيم محمد مدير الكرة بالفريق الأول.

وخلال الاجتماع أعرب «الشريعي» عن سعادته بالجهاز الفني الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز أداء الفريق وتحقيق أهدافه في الفترة المقبلة.

ويأتي التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لنادي إنبي:

ك/ إبراهيم محمد – مدير الكرة

ك/ حمزة الجمل - مديرًا فنيًا

ك/ محمد حمص – المدرب العام

ك/ أحمد فتحى – مدربًا

ك/ أحمد عبد الظاهر – مدربًا

ك/ خالد خليل – مدرب حراس المرمى

د/ محمد زيتون – مخطط أحمال

ك/ أحمد عصام – محلل أداء

ك/ أحمد الزغبى – محلل أداء

ك/ تامر سيد – مدير إداري

ك/ الليثى مختار - مدير شئون اللاعبين

ك/ إسلام إمام محمدين – إداري

ك/ سامح عادل زكى – إداري

ك/ طارق خطاب – مسؤول شؤون الأجانب

د/ وائل حماد – رئيس الجهاز الطبي

د/ علاء المقدم – أخصائي علاج طبيعي

د/ محمدمبروك – أخصائي تأهيل وإصابات

ك/ محمد عبد الحكيم – أخصائي تدليك

ك/ محمود النص – أخصائي تدليك

ك/ محمد عبد السلام – أخصائي تدليك

أ/ منعم عيد – مسؤول تجهيزات

أ/ وليد محمدى – مسؤول تجهيزات

أ/ عمرو مختار – مسؤول تجهيزات

أ/ أحمد عبدالله – مسؤول تجهيزات

أ/ على حسن – مسؤول تجهيزات

أ/ محمد شيكا – مسؤول تجهيزات