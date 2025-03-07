رئيس المجلس الأوروبي: نتقدّم بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتنا الدفاعية

أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن الاتحاد الأوروبي يحرز تقدمًا ثابتًا نحو تعزيز قدراته الدفاعية.

وأمس الخميس، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على خطط لتعزيز القدرات الدفاعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن أوروبا في ظل تغيّر التزامات الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد كشفت رسميًا، الثلاثاء الماضي، عن خطة بقيمة 800 مليار يورو (844.6 مليار دولار أمريكي) لإعادة تسليح أوروبا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أوروبا تمر بلحظة حاسمة وصعبة، مشددًا على التزامها بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

كما أشار إلى أن روسيا تشكل تهديدًا وجوديًا لأوروبا، مما يستدعي زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية.

وأعلن ماكرون عن تسريع حزم المساعدات المقررة لأوكرانيا، مؤكدًا استعداد أوروبا لزيادة هذه المساعدات.

وفي وقت سابق، أعلن ماكرون عن خطط لعقد اجتماع مع قادة عسكريين من دول أوروبية مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، بهدف ضمان احترام أي اتفاق سلام مستقبلي.