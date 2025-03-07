«عمال مصر الاقتصادية» تدعم السيسي وتشيد بمخرجات القمة العربية بشأن فلسطين

أكد المهندس هيثم حسين، عضو اتحاد الصناعات رئيس مجلس إدارة “منظومة عمال مصر الاقتصادية”، دعمه لمخرجات القمة العربية الطارئة التي استضافتها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالقرارات الحاسمة التي اتخذتها لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وثمّن حسين موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي للتحركات الأوروبية والأمريكية الداعمة للاحتلال، خاصة في ظل الإصرار على مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وأشار إلى أن القمة أكدت بشكل واضح رفض الدول العربية لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، معتبرة ذلك جريمة تطهير عرقي وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، كما شددت على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، دعا حسين المجتمع الدولي للاستجابة الفورية لمبادرة القمة بشأن عقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، وإنشاء صندوق ائتماني لدعم مشروعات إعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا ضرورة تجاوز الضغوط التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية.

كما أعلن حسين عن جاهزية “منظومة عمال مصر الاقتصادية” للمشاركة بفعالية في جهود إعادة الإعمار، لا سيما في مجالات الصناعة والتشييد وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتأهيل، مستندةً إلى خبراتها السابقة في دعم عملية إعادة الإعمار في ليبيا. وأوضح أن المنظومة تمتلك قوة بشرية مؤهلة وقادرة على المساهمة بفعالية في تنفيذ هذه المشروعات التنموية، تماشيًا مع الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي وقادة الدول العربية.

وفي ختام تصريحاته، أكد حسين أن القمة العربية الطارئة وجّهت رسالة واضحة للعالم بأن وحدة الصف العربي تظل الدرع الحصين لمواجهة أي محاولات تستهدف تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيدًا بالجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس السيسي وقادة الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة المصيرية.