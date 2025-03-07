بالصور.. ضبط 270 سيارة مخالفة وحجز 9 سيارات منتهية التراخيص بالجيزة

شن جهاز السرفيس بالجيزة بقيادة اللواء حازم لاشين رئيس الجهاز بعدة حملات تفتيشية وتمشيطية وصلت إلى 27 حملة على مدار 6 أيام عمل متتالية أسفرت عن ضبط عدد 270 مخالفة بين تقطيع وتغيير وانتهاء خط السير وتحصيل أجرة أكثر من المقررة قانونًا والوقوف في موقف عشوائى كما تم أيضًا حجز 9 سيارات منتهية التراخيص وضبط وإحضار سيارة وردت بخصوصها شكوى للسيد اللواء رئيس الجهاز؛ شارك فى الحملات كلٍ من:الرائد فوزى جاد نائب رئيس جهاز السرفيس ومحمد العنانى مساعد رئيس الجهاز وليد حمودة مساعد رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية ورئيس قطاع الهرم وحشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للأقاليم وشريف أبوهميلة

مساعد رئيس الجهاز للمنطقة الجنوبية وجمال صلاح رئيس قطاع شمال وسعيد قرنى رئيس قطاع غرب مجدى صلاح رئيس قطاع وسط ومحمد فاروق المنسق العام لخطوط السير وعاطف عبدالله مشرف حملة الجهاز ومحمود مهدى مشرف عام المنافذ ومحمد الزمر رئيس قطاع كرداسة ومحمد إبراهيم حسن مشرف حملة قطاع غرب.

وجاء ذلك بناءًا على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكثيف الحملات على مدار اليوم للقضاء على ظاهرة التكدس والازدحام وفك الكثافات ليلًا ونهارًا لضمان السيولة المرورية وتذليل كافة العقبات التي تواجه السادة المواطنين أثناء تنقلاتهم اليومية وعلى ضوء ما سبق.

قام "لاشين" بعمل غرفة عمليات مركزية بجهاز السرفيس تعمل على مدار اليوم وفى العطلات الرسمية طيلة أيام الشهر الكريم وتلقى شكاوى المواطنين والتدخل الفورى لحلها وإزالة أسبابها؛ وتنوعت المخالفات بين تقطيع وتغيير وانتهاء خط السير والوقوف فى مواقف عشوائية وتحصيل أجرة أكثر من المقررة قانونًا وجاءت الحملات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور تحت إشراف الرائد محمد سعد رئيس قسم مرور وسرفيس الجيزة وبمشاركة الأمناء حسام العيسوى ومحمد حنفى مباحث المرور وهانى أبو شنب وعمرو رزق

الإدارة العامة للمرور.

شملت الحملات مناطق: "المنيب، شارع البحر الأعظم، أول فيصل، كوبرى الخشب ميدان لبنان، الكيت كات،الوراق، كورنيش النيل وميدان سفنكس وخاتم المرسلين، المشابك، طالبية فيصل، المريوطية هرم، آخر فيصل،الرماية، مشعل، طريق مصر أسيوط، طموه، المنصورية، كرداسة، أحمد عرابى، الصف، الحوامدية، البدرشين، أطفيح "؛ وأكد محافظ الجيزة على استمرار الحملات التفتيشية قبل وبعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك للقضاء على التكدس والازدحام وضمان السيولة المرورية خاصة فى أوقات الذروة.