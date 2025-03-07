طقس الإسكندرية.. غطاء سحابي كثيف وتوقعات بسقوط أمطار رعدية غزيرة

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة 7 مارس تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار الرعدية، حيث تساقطت الأمطار الغزيرة على كافة أنحاء المدينة، وذلك بعد موجة من الرياح الشديدة والتي تسببت في الإحساس المستمرة بالبرودة مساء أمس.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية منذ ساعات عن تعرض العديد من المناطق في شمال البلاد لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول.

يبقى التحذير من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتى قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

وقد أعلنت محافظة الإسكندرية عن استعدادها التام لموسم الأمطار، وسط نشر سيارات شفط المياه في أماكن تجمع الأمطار، وتنظيف وتطهير الشنايش، وانتشار رجال شركة الصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي من حالات الطوارئ.

وشهدت الإسكندرية على مدار الأيام القليلة الماضية موجة من الرياح الشديدة الباردة والتي وصلت سرعتها إلى 15 كم/ ساعة، مع انخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت 14 درجة مئوية، وسط طقس غائم نهارًا شديد البرودة ليلًا.