كندا تؤجل الموجة الثانية من الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية حتى أبريل

أعلنت السلطات الكندية تأجيل فرض الموجة الثانية من الرسوم الجمركية على منتجات أمريكية بقيمة 125 مليار دولار حتى أبريل القادم.

وأوضحت كندا إن قرار التأجيل جاء بعد قرار الرئيس الأمريكي تعليق الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية.

وأضافت أنها تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على إزالة جميع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل فرض الرسوم الجمركية على معظم السلع المكسيكية لمدة أربعة أسابيع، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم.

وجاء هذا القرار بعد تصريحات وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، الذي أشار إلى إمكانية تأجيل رسوم الواردات بنسبة 25% على كل من كندا والمكسيك لمدة شهر، ما يوسع نطاق الإعفاء الممنوح لقطاع السيارات.

وأوضح لوتنيك أن هذا التأجيل قد يشمل أكثر من نصف إجمالي الواردات الأمريكية من البلدين، وفقًا لاتفاقية "يو.إس.إم.سي.أيه" التي حلت محل اتفاقية "نافتا".