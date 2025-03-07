فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتعتدي على مواطنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال اقتحم مدينة نابلس واعتدت على مواطنين فلسطينيين.

وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس بعدد من الآليات العسكرية وتمركزت داخل المقبرة الشرقية، واعتدى جنود الاحتلال على شاب ونكلوا به واحتجزوه. وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام صوب شارع حطين قرب البلدة القديمة.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك 3 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف تجمعًا للمواطنين بحي الشجاعية.

كما جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها للمرة الثانية بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في محيط "البوابة" ومنطقة صبري، وحارة دار محمود، وأطلقت قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.