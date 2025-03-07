قوات تابعة للحكومة اليمنية: الحوثيون يقصفون أحياء سكنية قرب البنك المركزي في تعز

قالت قوات تابعة للحكومة اليمنية، أن ميليشيات الحوثي قصفت الأحياء السكنية في محيط البنك المركزي بمدينة تعز، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وبحث وزير الدفاع اليمني مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي تداعيات قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

كما شدد وزير الدفاع اليمني على دعم القوات العسكرية لمواجهة إرهاب الحوثيين. وأضاف: "قواتنا في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة تهديدات الحوثيين".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد 7 من كبار قادة الحوثيين في اليمن، من بينهم محمد عبدالسلام المتحدث باسم الجماعة، وذلك بسبب تورطهم في تهريب أسلحة ومعدات عسكرية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لوعد سابق من الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح روبيو أن أنشطة الحوثيين تشكل تهديدًا لأمن المدنيين والقوات الأمريكية، كما تؤثر على استقرار التجارة البحرية العالمية. ولفت إلى أن الجماعة نفذت مئات الهجمات منذ عام 2023، استهدفت خلالها سفنًا تجارية وقوات أمريكية في المنطقة.

وأضاف، أن الحوثيين امتنعوا مؤخرًا عن استهداف السفن التي ترفع العلم الصيني، وهي خطوة تثير تساؤلات حول دوافعهم السياسية والاستراتيجية.