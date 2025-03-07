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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رغم التشديد العسكري للاحتلال| 85 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العشاء والتراويح في الأقصى

الصلاة في باحات المسجد
الصلاة في باحات المسجد الأقصى
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أدى أكثر من 85 ألف مصل، مساء أمس الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. 

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن 85 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد الأقصى، إذ تحرم آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فيه. 

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رام الله ونابلس، حيث داهمت إحدى البنايات في نابلس، كما أُصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

85 ألف فلسطيني صلاة العشاء التراويح الأقصى