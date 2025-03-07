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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يبدأ خطة تأمين وسام أبو علي وإمام عاشور

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي
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يسعى مسئولو النادي الأهلي لتأمين نجوم الفريق من الإغراءات والعروض الخليجية التي تلقاها عدد من لاعبي الفريق مؤخرًا على رأسهم الثنائى إمام عاشور ووسام أبو علي للرحيل عن القلعة الحمراء.

وتسعى إدارة الأهلي لتمديد عقود الثنائى لأطول فترة ممكنة رغم أن عقد إمام ووسام مستمر لمدة ثلاث سنوات، إلا أن إدارة القلعة الحمراء تعمل على تمديده لعامين إضافيين ليصبح مرتبطًا بالفريق حتى 2030، في خطوة تهدف إلى تأمين استمراره أمام العروض الخارجية، خاصة من دوريات الخليج التي تسعى لضم اللاعب في ظل تألقه اللافت منذ انضمامه للأهلي.

عروض خليجية لضم وسام أبو علي 

كشف الإعلامي سيف زاهر عبر قناة «أون تايم سبورتس» أن هناك عرضًا تاريخيًا من احد الدوريات العربية، للتعاقد مع وسام أبو على مهاجم الأهلي في الفترة المقبلة.

وأكد سيف زاهر أن هناك شركة تريد أن توقع مع وسام أبوعلى على عقد لتسويقه في أوروبا.

وأوضح سيف زاهر أن وسام أبوعلى رفض التوقيع مع شركة التسويق، وهناك اتفاق مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على فتح ملف رحيله ومناقشة العروض التي سيتلقاها ولكن بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

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