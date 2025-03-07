رئيس جامعة الأقصر تهنئ وزير التعليم العالي بمناسبة العيد الماسي لـ«الأعلى للجامعات»

شاركت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمه المجلس الأعلى للجامعات، احتفالًا بمرور 75 عامًا على تأسيسه، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من وزراء التعليم السابقين ورؤساء الجامعات المصرية، ونائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، ومساعدي ومستشاري الوزير، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وخلال الاحتفالية، قدمت الدكتورة صابرين عبد الجليل التهنئة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس بمناسبة العيد الماسي، معربة عن تمنياتها بمزيد من التقدم والإنجازات للجامعات المصرية، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي، وجهود الوزارة بقيادة الدكتور أيمن عاشور.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر أن الإفطار الجماعي تقليد سنوي يحرص المجلس الأعلى للجامعات على تنظيمه خلال شهر رمضان، باعتباره فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ روح الأسرة الواحدة بين رؤساء الجامعات.

وزير التعليم العالي يهنئ أسرة المجلس الأعلى للجامعات بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشائه

ومن جانبه، هنأ الوزير الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عزوجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يمكننا من تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور التهنئة لأسرة المجلس الأعلى للجامعات بمناسبة احتفائها باليوبيل الماسي للمجلس، ومرور 75 عامًا على إنشائه، مشيرًا إلى أن المجلس منذ نشأته عام 1950 يعمل على تطوير المنظومة التعليمية بالجامعات من خلال رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات الدولة، مؤكدًا أن المجلس شهد طفرة كبيرة في تطوير أدائه ليصبح الأساس في عملية التطوير بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موجًها الشكر لأسرة المجلس على الجهود المبذولة في تحديث اللوائح، والمناهج، والمقررات الدراسية؛ لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

ورحب الدكتور مصطفى رفعت بالحضور، وأعرب عن سعادته بهذه المناسبة التي تمثل لقاء الأسرة الواحدة بين كافة رؤساء الجامعات؛ لتعزيز العلاقات الاجتماعية، وتقوية أواصر الود والمحبة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تتزامن مع عام اليوبيل الماسي للمجلس، ومرور 75 عامًا من العطاء العلمي في خدمة الوطن، مؤكدًا أن المجلس منذ تأسيسه يمثل حجر الزاوية في منظومة التعليم العالي، وراعيًا للعلم والمعرفة، ومحركًا للتقدم نحو آفاق التميز، موجهًا الشكر لكل من أسهم في بناء هذا الصرح المتميز ليظل داعمًا للجامعات؛ لتكون منارات تنوير وتنمية، من خلال العمل يدًا واحدة لمواجهة التحديات محليًّا وعالميًّا، وأن نصنع من التعليم جسرًا نحو المستقبل الذي نحلم به لمصر وأبنائها، متمنيًا للمجلس وللجامعات المصرية المزيد من التقدم والازدهار، ومواصلة تحقيق رسالتهم النبيلة في خدمة الوطن.

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