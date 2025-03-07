إنفانتينو يعتذر للخطيب عن عدم حضور احتفالية الأهلي بكأس العالم للأندية

تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطابًا من السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعتذر فيه الأخير عن عدم حضور الاحتفالية الخاصة بمناسبة استقبال النادي للنسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 والتي أقيمت في مصر يومي 13 و14 فبراير الماضي.

وأعرب إنفانتينو في خطابه للنادي الأهلي عن تقديره الكامل لرئيس الأهلي والعمل الذي يقوم به النادي، بما يعكس التزامه الكبير بتطوير كرة القدم على المستويات المحلية والقارية والعالمية، وأشاد بالدور الرائد للنادي في دعم اللعبة ونشر قيمها السامية.

وأكد رئيس «فيفا» تطلعه لرؤية فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™️، والتي تستضيفها الولايات المتحدة، الصيف القادم، لما يتمتع به من مكانة متميزة على الساحة الدولية.

احتفالية الأهلي بكأس العالم للأندية

ونظم النادي الأهلي احتفالية كبرى بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية 2025 التي تواجدت في مصر في جولتها العالمية في دول الأندية المشاركة بالمونديال.