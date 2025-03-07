نصر عبده: الدول الكبرى تعتمد على علم المستقبليات في إعداد سيناريوهات حروبها

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، الخبير السياسي، إن مؤتمر ميونخ للأمن لا يزيد عن كونه منصة دبلوماسية، حيث يُعقد هذا المؤتمر منذ 1963 وحتى الآن، ويلتقي قادة الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الدفاع وقادة الفكر، وكل من له علاقة بالمسألة الأمنية أو الاستراتيجية للتشاور والتباحث حول مختلف القضايا.

وأضاف "عبده"، خلال حواره مع الإعلامي عصام الفرماوي، ببرنامج "مساحة للرأي"، على الفضائية المصرية أن هذا المؤتمر يناقش القضايا الأمنية والنزاعات العسكرية والسياسية، ولكن هذا المؤتمر لا يملك قرارا، فهو مجرد منصة سياسية تُحاول تقريب وجهات النظر، من خلال جلوس جميع الأفراد على مائدة واحدة، في محاولة لتقريب وجهات النظر، وإيجاد عدة حلول قد ترضي جميع الأطراف.

وأوضح أن الدول الكبرى مثل أمريكا وروسيا وأوروبا تهتم بما يسمى علم المستقبليات من خلال وضع عدة سيناريوهات لكل مشكلة، حيث يجلس المتخصصين لإيجاد حلول لكل المشاكل، لكي يستطيع صانع القرار اتخاذ القرار الأقرب للتنفيذ من خلال المعطيات المتاحة.