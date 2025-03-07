نصر عبده يكشف عن السبب الحقيقي للحرب الروسية الأوكرانية

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المتخصص في الشؤون السياسية والإستراتيجية، إن الغرب لديه تخوفات بعد التواصل المباشر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسبب هذه التخوفات هو عدم قيام الرئيس الأمريكي بإحاطة الغرب بما يمكن أن يحدث، وهذا يعني أن الغرب لن يكون طرفًا في المفاوضات أو حل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف "عبده"، خلال حواره مع الإعلامي عصام الفرماوي، ببرنامج "مساحة للرأي"، عبر الفضائية المصرية أن المشكلة الروسية الأوكرانية من أهم المشاكل التي طرحت في مؤتمر ميونخ للأمن، لأن هذه المشكلة أثرت على الجميع، موضحا أن أحد أسباب الحرب الروسية الأوكرانية هو الحفاظ على الأمن القومي الروسي، فروسيا تحمي أمنها القومي في مواجهة تمددات الناتو.

وأوضح أن روسيا لديها مخاوف مشروعة من توسع حلف الناتو الذي بدأ يزحف تجاه الشرق، وضم عددًا من الدول.