محافظة الجيزة تضبط 2000 وحدة ألعاب نارية متنوعة في أوسيم.. صور

تابع محافظ الجيزة الحملات التي نفذها مركز ومدينة أوسيم لمنع بيع وتداول الالعاب النارية حيث شملت شوارع محمد مبروك ومسجد الرحمن بمركز أوسيم، والتي أسفرت عن رفع عدد من الفروشات المخالفة لبيع الألعاب النارية بالطريق العام والتحفظ على ٢٠٠٠ وحدة ألعاب نارية متنوعة "صاروخ، بمب، مفرقعات" ومصادرتها لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة تكثيف الحملات على المحال والباعة وضبط مخالفات بيع الألعاب النارية ومصادرتها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على السلامة العامة.