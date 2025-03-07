السلطات الأوكرانية: هجوم روسي واسع بمسيرات على مدينة أوديسا يستهدف البنية التحتية للطاقة

أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية شنت هجومًا واسعًا بطائرات مسيرة على مدينة أوديسا، مستهدفة البنية التحتية للطاقة.

وأمس الخميس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ثابتة على موقفها ولن تتراجع عن مسار عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو لن ترضخ لأي ضغوط خارجية.

وخلال لقائه مع موظفي مؤسسة "المدافعين عن الوطن"، صرح بوتين قائلًا: "لا نطلب شيئًا من أحد، لكننا في الوقت ذاته لن نتخلى عن حقوقنا ومصالحنا."

وفي سياق متصل، أعرب بوتين سابقًا عن انفتاحه على التفاوض مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإيجاد حل دبلوماسي للصراع، إلا أن موسكو لم تحدد بعد موقفها النهائي بشأن أي تنازلات إقليمية محتملة من جانب كييف.