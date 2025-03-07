الأهلي يتواصل مع اتحاد الكرة لتعيين حكام أجانب لمباراة القمة 130

تواصل مسئولو النادى الأهلي مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الاستفسار عن حكم مباراة القمة 130 أمام الزمالك يوم 11 مارس الجاري فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز.

واستفسر مسئولو الأهلى عن هوية طاقم تحكيم مباراة القمة ومدى إمكانية استقدام طاقم تحكيم أجنبي رغم صعوبة الأمر بسبب ضيق الوقت.

ويتمسك الأهلي بتواجد طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة رغم أن الزمالك هو صاحب المباراة إلا أن إدارة القلعة الحمراء تترقب تحديد حكم القمة التي تمثل بطولة خاصة، كما أنها ستكون مؤثرة فى سباق التتويج بالدوري.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري موسم 2024-25، والتي ستشهد إقامة قمة مُبكرة بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولى.

وانتهت مباريات المرحلة الأولى بالدوري والتي شهدت تصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة ثم الأهلى بـ39 نقطة ثم والزمالك ثالثًا برصيد 32 نقطة.