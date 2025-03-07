دعاء ليلة رمضان السابعة بالقرآن الكريم

تقدم "البوابة نيوز" أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم لك العتبى حتى ترضى، ولك الملك يا مالك الملك برحمتك نستغيث مما يحدث فى الدنيا يارب،اللهم لا تتركنا لأنفسنا طرفة عين وإهدنا إلى الحكمة في كل أمور حياتنا وأنر عقولنا وقلوبنا بنور الايمان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والإطعام وبارك لنا في اولادنا واموالنا وصحتنا كل ما لنا يارب، اللهم كن لنا عونًا على جبال الهموم التي نلاقيها يوميا،الهم اغفرلنا وارحمنا فى العشر الاوائل من رمضان وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةٗ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةٗ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّيسِينَ وَرُهۡبَانٗا وَأَنَّهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعۡيُنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلۡحَقِّۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لَا نُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلۡحَقِّ وَنَطۡمَعُ أَن يُدۡخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلصَّـٰلِحِينَ (84) فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّـٰتٖ تَجۡرِي

مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ (85)) صدق الله العظيم..

اللهم أمنا بك وتوكلنا عليك واليك انبنا أمرنا بعدما تقطعت بنا السبل وضاقت علينا طرق النجاة من مصاعب الحياة يارب،اللهم ثبت ايماننا على قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله فاكتبنا مع الشاهدين ونستغفرك ونتوب إليك من ذنوبنا يارب،اللهم أرزقنا ما يسترنا ولا تحوجنا الى خلقك يارب وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم( يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ وَإِن تَسۡـَٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهَاۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ (101) قَدۡ سَأَلَهَا قَوۡمٞ مِّن قَبۡلِكُمۡ ثُمَّ أَصۡبَحُواْ بِهَا كَٰفِرِينَ (102))صدق الله العظيم.

اللهم ارحم شهداء مصر وفلسطين اللهم حرر فلسطين من الاحتلال يارب،اللهم إرحم شهداء مصر وفلسطين وانصرنا على الاعداء والمحتلين يارب،اللهم احفظ أوطاننا من كل شر وقوى رجال جيوشنا بالعدة والعتاد وقبلهم بجنودك وملائكتك لهزيمة كل معتد أثيم يا رب،اللهم احمينا من شرور الصراعات السياسية الدائرة بجوارنا وجنب حدودنا فى الاتجاهات الاربعة يارب، اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل.

بسم الله الرحمن الرحيم ( ۞108) ۞يَوۡمَ يَجۡمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبۡتُمۡۖ قَالُواْ لَا عِلۡمَ لَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلۡغُيُوبِ (109) إِذۡ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱذۡكُرۡ نِعۡمَتِي عَلَيۡكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذۡ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلۡقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلۡمَهۡدِ وَكَهۡلٗاۖ وَإِذۡ عَلَّمۡتُكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَۖ وَإِذۡ تَخۡلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّيۡرِ بِإِذۡنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيۡرَۢا بِإِذۡنِيۖ وَتُبۡرِئُ ٱلۡأَكۡمَهَ وَٱلۡأَبۡرَصَ بِإِذۡنِيۖ وَإِذۡ تُخۡرِجُ ٱلۡمَوۡتَىٰ بِإِذۡنِيۖ وَإِذۡ كَفَفۡتُ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذۡ جِئۡتَهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٞ (110)) صدق الله العظيم

اللهم علمنا الحكمة وتدبر أمورنا كما علمت سيدنا عيسى بن مريم واشفى مرضانا واجعلنا ذو بصيرة ورؤيا وبعد نظر لكل الامور بقدرتك وحكمتك وهدايتك لنا يا رب، اللهم كف يد الأعداء عنا يارب،اللهم مدد يا الله، اللهم مدد يا الله،اللهم مدد يا الله، اللهم اكرمنا بسعة الرزق يارب، اللهم تبنا وندمنا على فعلنا ورجعنا اليك طائعين نادمين ودموعنا تشهد علينا يا رب، اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن وساوس الانس والجن ياالله وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم (مَا قُلۡتُ لَهُمۡ إِلَّا مَآ أَمَرۡتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۚ وَكُنتُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّا دُمۡتُ فِيهِمۡۖ فَلَمَّا تَوَفَّيۡتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيۡهِمۡۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ (117) إِن تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ (118) قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوۡمُ يَنفَعُ ٱلصَّـٰدِقِينَ صِدۡقُهُمۡۚ لَهُمۡ جَنَّـٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُٱلۡعَظِيمُ (119)لِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا فِيهِنَّۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرُۢ) صدق الله العظيم.

اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والأزهر والكنيسة وكل مؤسسات مصر فى الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار ووحدة المصريين صفا واحدا يا رب وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.