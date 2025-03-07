«القضاء الإداري» تنظر في دعوى بطلان انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال الأيام المقبلة، الطعن على انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة التى أجريت يوم 6 ديسمبر الماضى بحضور 64 هيئة رياضية على مستوى الجمهورية.

كانت عايدة إسماعيل عضو الاتحادين المصري والأفريقي والمرشحة على منصب رئيس الاتحاد والدكتور يوسف حسن عضو مجلس الإدارة السابق والمستشار حاتم شعلان مدير الشؤون القانونية بالاتحاد المصرى والأفريقى وحسين السرجانى عضو لجنة المسابقات السابق قد تقدموا بدعوى طعن على نتائج الانتخابات الأخيرة.

وقال يوسف حسن المرشح على أمانة الصندوق أن الانتخابات لم تجرى وفقا لصحيح اللائحة والقانون وشابها العديد من الانتهاكات التى أثرت فى نزاهة الانتخابات.

وأكد حاتم شعلان مرشح العضوية بالانتخابات الأخيرة للاتحاد المصري للكرة الطائرة أن النتيجة كانت مفاجئة للجميع ولا تعبر عن إرادة الجمعية العمومية.

يذكر أن هناك عدد من المرشحين على المقاعد المختلفة خلال الانتخابات السابقة قد قرروا انضمامهم للطاعنين تمسكا بحقوقهم التى أهدرت في الانتخابات في انتظار تحديد جلسة من محكمة القضاء الإداري.

نتائج انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

فاز ياسر قمر برئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة خلال الجمعية العمومية التي عقدت لاختيار مجلس إدارة جديدة للدورة الانتخابية 202 حتى 2028.

وحصل ياسر قمر على 30 صوتا، وفاز خالد محمد أبو زينة على منصب نائب الرئيس فيما فازت منى عبد الكريم بمنصب أمين الصندوق، فيما يتم حاليا إجراء عملية الفرز على منصب العضوية.