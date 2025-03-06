دراما رمضان.. ملخص الحلقة السادسة من مسلسل "حكيم باشا"

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "حكيم باشا"، أحداثا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بخطف "عسل"، ابن "حكيم"، وتسليمه ل "شبل"، وخلال تسليم الولد، ظهر "حكيم"، بعد أن كان متفق مع "عسل"، وقال لها أنه متكفل بأبنها وستظل معه في القصر.

كما جاء ضمن أحداث الحلقة السادسة، تسليم "سليم-"، ورق المناقصة الخاص ب "حكيم" لكل من "واصل الذهبي" و "غراب-"، حتى ينتقموا من "حكيم".

انتهت الحلقة السادسة من مسلسل "حكيم باشا"، على كشف "حكيم" أن "ياسين"، هو ابن "نوح"، ليترك هذا المشهد الجمهور في حالة من الترقب لما سيحدث في الحلقة القادمة.

جدير بالذكر أن مسلسل “حكيم باشا”، من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.