توتر بين واشنطن وكييف.. تعليق المساعدات العسكرية بسبب خلاف في المكتب البيضاوي

أكد كيث كيلوج، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا وروسيا، أن البيت الأبيض وجّه تحذيرًا مسبقًا لأوكرانيا قبل أن يأمر ترامب بتعليق المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف هذا الأسبوع.

جاء هذا القرار بعد مشادة كلامية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، حيث انتقد ترامب ونائبه جيه دي فانس زيلينسكي لعدم إبدائه امتنانًا كافيًا للدعم الأمريكي الذي تجاوز عشرات المليارات من الدولارات منذ الغزو الروسي.

ووفقًا لكيلوج، تم إبلاغ أوكرانيا مسبقًا بأن الاجتماع سيركّز على اتفاق المعادن النادرة، الذي قد يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد استراتيجية حيوية للصناعات الأمريكية. إلا أن زيلينسكي ركّز على الضمانات الأمنية بدلًا من ذلك، مما أدى إلى خروج المحادثات عن مسارها.

وأضاف كيلوج أن تعليق المساعدات يُضر بكييف، لكنه شدد على أن استئنافها ليس مضمونًا حتى لو وافق زيلينسكي على الاتفاق. من جانبه، أقر الرئيس الأوكراني لاحقًا بأن تصريحاته كانت "مؤسفة"، وأبدى استعداده للتوقيع.

ويحذر معهد دراسة الحرب من أن تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية قد يضعف قدرة أوكرانيا على التصدي للهجمات الروسية المستمرة.