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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كانتي ينقذ اتحاد جدة من فخ القادسية في الدوري السعودي

مباراة القادسية ضد
مباراة القادسية ضد اتحاد جدة
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أنقذ النجم الفرنسي نجولو كانتي فريقه اتحاد جدة من الخسارة أمام مضيفه القادسية، بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل، لتنتهي المباراة بهدف لمثله، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

نجح الجابوني بيير إيمريك أوباميونج في تسجيل هدف التقدم لفريق القادسية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني، ليضع فريقه على أعتاب تحقيق فوز ثمين.

مباراة القادسية ضد اتحاد جدة

ولكن نجولو كانتي كان له رأي آخر، حيث تمكن من تسجيل هدف التعادل لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 90+6، لينقذ الاتحاد من الخسارة في الوقت القاتل.

بتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 58 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما رفع القادسية رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، متساويًا مع الهلال صاحب المركز الثاني، الذي يواجه الفيحاء غدًا الجمعة في نفس الجولة.

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