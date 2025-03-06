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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نصر عبده: أوكرانيا تحارب روسيا بالوكالة نيابة عن الغرب وأمريكا

الكاتب الصحفي نصر
الكاتب الصحفي نصر عبده
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قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المحلل السياسي والاستراتيجي ، إن الغرب كان يريد نشر أسلحة في أوكرانيا، وهذا يعتبر تهديدا مباشرا وصريحا لموسكو، ولذلك اعتبرت روسيا كييف أداة للحرب بالوكالة ضد موسكو، ولذلك قامت بالحرب على أوكرانيا.

وأضاف "عبده"، خلال حواره مع الإعلامي عصام الفرماوي، ببرنامج "مساحة للرأي"، عبر الفضائية المصرية أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متناقضة ومتقلبة سواء التصريحات الخاصة بقطاع غزة أو الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن ترامب لديه شخصية تميل إلى التفرد وفرض السيادة الأمريكية على الجميع.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخرج على العالم والشعب الأمريكي بما حققه لأمريكا في الاقتصاد والمواقف الخاصة بالسيادة الأمريكية، فهو يريد أن يرسل رسالة بأن الإدارة الأمريكية في عهده هي من أوقفت الصراع الروسي الأوكراني.

 

الكاتب الصحفي نصر عبده روسيا الحرب الروسية الاوكرانية