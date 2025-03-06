ترامب يؤجل الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تأجيل الرسوم الجمركية المفروضة على معظم السلع المكسيكية لمدة أربعة أسابيع، بعد محادثة هاتفية مع رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم.

جاء القرار عقب تصريحات وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، التي ألمح فيها إلى احتمال تأجيل رسوم الواردات بنسبة 25% على كندا والمكسيك لمدة شهر، وهو ما يوسع الإعفاء الممنوح لقطاع السيارات. ووفقًا للوتنيك، فإن التأجيل قد يشمل أكثر من نصف واردات الولايات المتحدة من البلدين، استنادًا إلى اتفاقية "يو.إس.إم.سي.أيه" التي حلّت محل "نافتا".