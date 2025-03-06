رسميًا.. حمادة صدقي يتولى تدريب زد خلفًا لمجدي عبد العاطي

أعلن نادي زد، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع حمادة صدقي ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للمدرب مجدي عبد العاطي.

يتولى حمادة صدقي منصب المدير الفني لفريق زد بشكل رسمي، ليقود الفريق في المرحلة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

حمادة صدقي مديرًا فنيًا لفريق زد

ورحب نادي زد بالمدرب الجديد للفريق حمادة صدقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «رحبوا معنا بمدربنا الجديد الكابتن "حمادة صدقي".. نثق بك في القادم».

حمادة صدقي

وفسخ نادي زد تعاقده مع مجدي عبد العاطي، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، آخرها عدم تأهل زد إلى مجموعة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، ليخوض الفريق منافسات مجموعة الهبوط لدوري المحترفين.

كان مجدي عبد العاطي قد تولى تدريب زد منذ صيف 2022، كما نجح في التأهل بالفريق إلى الدوري الممتاز.

يحتل زد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب مجدي عبد العاطي، برصيد 21 نقطة من 17 مباراة.