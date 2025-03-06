نصر عبده: أوروبا لن تسمح بانهيار حلف الناتو لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المحلل السياسي والاستراتيجي، إن ملف الأمن السيبراني أو الذكاء الصناعي من أهم الملفات ، خاصة وأن حروب الجيل الخامس تسبب تخوفات للكثير من الدول خلال الفترة الحالية.

وأضاف "عبده"، خلال حواره مع الإعلامي عصام الفرماوي، ببرنامج "مساحة للرأي"، عبر الفضائية المصرية أن أوروبا لن تسمح بانهيار حلف الناتو في ظل الصراعات والحروب الدائرة، لأن الناتو هو حائط صد لأوروبا ضد الكثير من التهديدات، ولكن حلف الناتو قد يضعف بسبب عدم قدرته على حل الصراع الروسي الأوكراني.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يعود إلى الشعب الأمريكي وينفذ كل وعوده، ويحل الازمة الروسية الأوكرانية لكي يتحدث بأنه استطاع أن يحل مشكلة عالمية عجز الكثيرون عن حلها.

