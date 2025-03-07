بالأسماء| جامعة الأقصر تعلن نتيجة مسابقة الطلاب المثاليين.. صور

أعلنت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، أمس الخميس، الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث على مستوى الجامعة ( طلبة - طالبات) بمسابقة الطالب والطالبة المثاليين للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، التى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي برعاية الشباب المركزية.

لجنة التحكيم

وأسفرت النتائج، عن فوز الطالب محمد أحمد عبد السلام بكلية الطب البشري بالمركز الأول (طلاب)، وفوز الطالبة سما مصطفى محمد الصغير بكلية السياحة والفنادق بالمركز الأول (طالبات)، وفوز الطالب محمد بدوي سليم كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثاني (طلاب) وحصلت الطالبة تسنيم على محمود بكلية الألسن على المركز الثاني (طالبات)، وحصول الطالب يوسف وهبى كلية السياحة على المركز الثالث (طلاب)، وحصول الطالبة سلوان مصطفى زين العابدين كلية الفنون الجميلة على المركز الثالث (طالبات).

وأشارت الدكتورة صابرين عبد الجليل؛ إلى حرص جامعة الأقصر على تنظيم مسابقة الطالب المثالي بشكل دوري؛ لتكريم الطلاب المتفوقين بكافة المجالات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، فضلًا عن دعم مناخ جامعي يجمع بين تميز الطلاب أكاديميًا، وتنمية الجوانب القيادية لديهم.

ضمت لجنة تحكيم المسابقة، كلًا من الدكتور محمود النوبي أحمد عميد كلية الألسن، والدكتور أبوالنجا الحجاجي، أستاذ الباطنة بكلية الطب ونقيب أطباء محافظة الأقصر، والدكتور حسن رفعت أستاذ الإرشاد السياحة بكلية السياحة والفنادق ومستشار رئيس الجامعة للتعاون الدولي، فيما ضمت لجنة الإشراف وتنظيم المسابقة كلًا من الدكتور وائل الصغير، مدير عام إدارة رعاية الشباب، وذكاء محمد صبرى، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ومروه علي إبراهيم برعاية الشباب المركزية.

جامعة الأقصر تنظم مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى كلياتها

وكانت إدارة النشاط الاجتماعي برعاية الشباب المركزية بجامعة الأقصر، قد نظمت مسابقة اختيار أفضل طالب وطالبة مثاليين على مستوى الجامعة للعام الجامعى ٢٠2٤ / ٢٠٢٥، تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل رئيس الجامعة، وذلك في إطار اهتمام القيادة الجامعية بالأنشطة الطلابية والحرص على بدء فعاليات الأنشطة تزامنًا من انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك بهدف صقل مهارات الطالب على المستويات الاجتماعية والثقافية والتعليمية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»؛ والتى أحد أهدافها تنمية شخصية الطلاب وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية الأنشطة الطلابية.

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مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية (5)

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