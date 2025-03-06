النائب البطريركي لأبرشية القدس يحتفل بالقداس الإلهي لمعلمي وطلاب مدرسة مار أفرام السرياني

احتفل المطران مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي لأبرشية القدس والأردن وسائر الديار المقدسة، اليوم الخميس ، بالقداس الإلهي لمعلمي وطلاب مدرسة مار أفرام السرياني في بيت جالا، وذلك في كنيسة البشارة، احتفاءً بعيد شفيع المدرسة القديس مار أفرام.

شهد القداس حضور عدد من الآباء الكهنة، من بينهم الأب القس بطرس نعمة، كاهن كنيسة العذراء مريم في بيت لحم، والأب القس بيسيمون، كاهن الرعية السريانية الهندية في الأراضي المقدسة، والأب الربان برصوم كندو، والأب الربان بولس خانو.

كما شاركت أمل بهنان، مديرة المدرسة، إلى جانب الكادر التدريسي والطلاب الذين استقبلوا المطران بترحيب حار.

خلال عظته، التي استلهمها من معجزة شفاء المخلع، قدم المطران يعقوب دروسًا عملية مستوحاة من القصة، مؤكدًا على أهمية الجدية والمثابرة في الحياة.

كما دعا الطلاب إلى عدم الاستسلام أمام التحديات، والإيمان بقدراتهم لبناء مستقبل مشرق. وشدد على أن النجاح يجب أن يكون الدافع الأساسي للمضي قدمًا نحو تحقيق الطموحات قائلاً: “لِيَكُنْ النجاح دافعنا الأساسي وَلِنَضَعْهُ نُصْبَ أعيننا للمضي قُدُماً نحو تحقيق طموحاتنا وغايَاتنا المنشودة، فالطموح لا يعرف المستحيل لأولئك الذين يؤمنون بجمال أحلامهم ويسعون لتحقيقها بكل دأب وإصرار واجتهاد".

عكس هذا الاحتفال روح الترابط بين التعليم والقيم الدينية، وأكد على دورهما المشترك في تعزيز العزيمة والثقة لدى الأجيال القادمة.