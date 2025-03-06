الجنايات تقضي ببراءة نجل محمد حسان

برأت محكمة الجنايات عبدالرحمن محمد ابراهيم حسان نجل الداعية محمد حسان واثنين آخرين في القضية رقم 14488 لسنة 2024 جنايات اول اكتوبر في اتهامهم بحيازة سلاح ناري.

في وقت سابق، قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل خالد محمد حسان، نجل الداعية الإسلامي محمد حسان، بعد حصوله على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليه في قضية حيازة وتعاطي المواد المخدرة.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، ببراءة خالد حسان، نجل الداعية الشيخ محمد حسان، من تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي.