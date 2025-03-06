الخارجية: وزراء مجلس التعاون الخليجي أشادوا بمبادرة السيسي باستضافة القمة العربية ونجاحها

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد بمكة المكرمة، حيث شهد الاجتماع اهتمامًا بمتابعة القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، ومخرجاتها.

وأشاد وزراء مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستضافة القمة ونجاحها في تحقيق توافق عربي، خاصة في تبني الخطة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وتناول قضايا الأمن والحوكمة في القطاع، وجهود دولة فلسطين في إطار تحقيق الإصلاح الشامل.

كما أشاد الوزراء بالدور الريادي الذى يضطلع به الرئيس السيسي، في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وقيادته في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمصالح العربية.

وشهد الاجتماع اتفاقًا على عقد المنتدى الأول المصري - الخليجي في القاهرة خلال العام الجاري بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومات والقطاع الخاص، لاسيما على ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والمناخ المواتي للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة والصناعة واللوجستيات والنقل والبناء والتعمير.

وكان وزير الخارجية، قد ألقى كلمة خلال الاجتماع أكد فيها على متانة العلاقات المصرية الخليجية والرغبة في مواصلة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر والدول الخليجية الشقيقة، والارتقاء بالعلاقات المصرية- الخليجية إلى رحاب أعلى.

وأشار «عبد العاطي»، إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماع السابق لآلية التشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون الخليجي في مارس 2024 بالرياض، بما يُحقق المنفعة المشتركة لمصر ودول الخليج وتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من الرخاء والتنمية.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية الاستفادة من الأُطُر التي تتيحها آلية التشاور السياسي؛ بين الجانبين، لاسيما خطة العمل المشتركة «2024-2025».