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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بابا الفاتيكان يشكر كل من رفعوا صلواتهم وتعبيرات محبتهم خلال فترة مرضه

فرنسيس
فرنسيس
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في رسالة صوتية وجهها إلى جميع المؤمنين، أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن امتنانه العميق لكل من رفعوا صلواتهم وتعبيرات محبتهم خلال فترة مرضه التي استمرت ثلاثة أسابيع في المستشفى. 

وأكد البابا في رسالته أن دعم المؤمنين له كان مصدرًا كبيرًا للقوة والراحة، وأن دعواتهم كانت له بمثابة سند روحي عميق.

 

وأشار إلى أن هذه المحبة التي أظهرها المؤمنون حول العالم لم تقتصر على الصلاة من أجل شفائه فقط، بل كانت أيضًا علامة على التضامن المسيحي الذي يوحد الجميع في الأوقات الصعبة. 

وأضاف البابا أن هذه اللحظات الصعبة أكدت له مدى قوة الصلاة والشركة بين المؤمنين.
 

يذكر أن البابا فرنسيس تم إدخاله إلى المستشفى في 14 فبراير بسبب إصابته بالتهاب رئوي، ومنذ ذلك الحين تلقى العديد من الرسائل والصلوات من جميع أنحاء العالم، مما أظهر عمق المحبة والروح الجماعية التي تجمع الكنيسة الكاثوليكية.

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