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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب في حادث أثناء توزيعه وجبات الإفطار بالقليوبية

مصرع شاب
مصرع شاب
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شهدت مدينة قها في محافظة القليوبية حادثا مأساويا حيث توفي الشاب محمود عاطف بدر؛ إثر اصطدام سيارة ميكروباص به على الطريق الزراعى بقها أثناء قيامه بتوزيع التمر ووجبات الإفطار على المسافرين حيث صدمه قائد سيارة ميكروباص وفرا هاربًا.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود بلاغًا من مستشفى قها العام يفيد بوفاة شاب أثناء قيامه بتوزيع التمر ووجبات الإفطار على المسافرين على الطريق الزراعي بقها.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يُدعى «محمود عاطف بدر»، 19 عاما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها لاتخاذ اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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