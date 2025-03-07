دروس الوعظ تمتلئ بالأهالي في مساجد دمياط

شهدت مساجد محافظة دمياط اقبالًا جماهيريا في دروس الوعظ الديني بعد انتهاء صلاة التراويح حيث يشهد مسجد البحر في محافظة دمياط وهو أحد أقدم مساجد المحافظة، إقبال جماهيري كبير من الأهالي لأداء صلاة التراويح وحضور الملتقى الفكرى الرئيسى بمسجد البحر بدمياط بعنوان نماذج التعايش فى العصر النبوي وأثرها فى بناء الإنسان بحضور كلا من الشيخ أحمد محمد عبد الرحمن مدير إدارة الإدارات الأزهريّة في دمياط حيث أن مسجد البحر تحول إلى قبلة الأهالي في رمضان على مدار الأيام الماضية.

وشهدت مساجد محافظة دمياط اقبالًا كبيرا لأداء صلاة التراويح في ايام شهر رمضان المبارك خاصة في المساجد الكبرى مثلا مسجد البحر ومسجد عمرو بن العاص وهم احد اشهر مساجد محافظة دمياط حيث تراصت طوابير المصلين في مشهد بديع وسط اهتمام بالغ من مديرية الأوقاف في دمياط.

كما شهدت مساجد القرى في كفر سعد وكفر البطيخ اقبال كبير من المصلين خاصة وان تلك القرى يبدع في صناعتها المعماريون ويجعلونها تحف فنية معمارية تتلألأ في شهر رمضان مع الإضاءات الملونة.

كما اكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة أوقاف دمياط ان المساجد في محافظة دمياط أصبحت مكتظة بالمصلين وقررت مديرية أوقاف دمياط تنفيذ برنامج ديني وتوعوي من مجموعة من الشيوخ والواعظين خلال شهر رمضان المبارك.

وتضم ندوات مجالس العلم والذكر والبرنامج التثقيفي للطفل في رمضان عبارة عن يوم الخميس بعد العصر وللواعظات درس أسبوعيا عقب صلاة الظهر وعقد مقرأة واحدة أسبوعيًا عقب صلاة الظهر وخاطرة التراويح يوميا والملتقى الفكرى الرمضانى يوميا بمسجد البحر بدمياط وفيديوهات متنوعة للأئمة ما بين خاطرة دعوية وقرآن وابتهالات وروائع تلاوات صلاتي العشاء والتراويح بالإضافة إلى خاطرة دعوية للواعظات المواهب من أطفال البرنامج التثقيفي للطفل.

