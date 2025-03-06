"حكيم باشا" يتصدر التريند.. مدير فريق مصطفى شعبان: "إحنا مفيش زينا"

أعرب مدير فريق مصطفى شعبان "أحمد سعيد" الذي يعد بمثابة الأخ الأصغر له بحكم العشره الطويله بينهما، عن سعادته البالغة بتصدر مسلسل "حكيم باشا"، الترند اليومي على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك على مدار الخمس حلقات الماضية.

نشر أحمد منشورًا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وعلق قائلًا: "احنا محدش زينا ولا حد قدنا لليوم الخامس علي التوالي بفضل الله "إمبراطور" الترندات، اسد الصعيد «حكيم باشا » كملها علي خير يارب".

وكشف أحمد مدير فريق مصطفى شعبان؛ عن نجاح مسلسل "حكيم باشا" وتفاعل العديد من الجمهور مع أحداث العمل بأن الحلقات المقبلة ستشهد ماراثون من المفاجأت الغير متوقعة، مؤكداً؛ على لازمه: “إحنا مفيش زينا ولا حد قدنا".

تدور أحداث مسلسل «حكيم باشا» في إطار صعيدي مشوق من الألف للياء، حيث تدور أحداثه فى محافظة قنا ويتولى حكيم تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة "الباشا" والذى يكون كبيرها هو حكيم باشا؛ حيث تتخلله الكثير من الصراعات الدرامية بين أطراف متعددة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وتظل تفاصيله غامضة كثيرة الحيرة والفضول حتي يتم متابعة الحلقات أول بأول، مما يزيد من تشويق وشغف الجمهور للعمل.

جدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.