هدف عكسي يمنح ألكمار انتصارًا على توتنهام بالدوري الأوروبي.. فيديو

سقط فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أمام مضيفه ألكمار الهولندي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد أفاس، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

شهدت المباراة بداية كارثية لفريق توتنهام، حيث سجل اللاعب السويدي الشاب لوكاس بيرجفال هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه بالدقيقة 18، ليمنح ألكمار التقدم.

مباراة ألكمار ضد توتنهام

وحاول توتنهام تعديل النتيجة طوال المباراة، لكنه فشل في اختراق دفاعات ألكمار، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الهولندي بنتيجة 1-0.

ومن المقرر، أن يستضيف توتنهام، نظيره ألكمار في مباراة إياب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، على استاد توتنهام هوتسبير.

تأهل توتنهام إلى دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما حجز مقعده بشكل مباشر، باحتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

بينما أطاح ألكمار بفريق جالطا سراي التركي من الملحق المؤهل لدور الـ16، بعدما فاز عليه بنتيجة 6-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.