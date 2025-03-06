تشيلسي يضع قدمًا في ربع نهائي دوري المؤتمر بفوز ثمين على كوبنهاجن

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا ثمينًا خارج أرضه على حساب مضيفه كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد باركن، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

سيطر تشيلسي على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة، وحرم كوبنهاجن من الكرة بالاستحواذ وفرض أسلوب لعبه.

مباراة كوبنهاجن ضد تشيلسي

افتتح ريس جيمس التسجيل لصالح تشيلسي في الدقيقة 46، قبل أن يعزز إنزو فيرنانديز تقدم البلوز بالهدف الثاني في الدقيقة 65.

ونجح كوبنهاجن في تقليص الفارق في الدقيقة 80 عن طريق جابريل بيريرا، الذي سجل هدفًا حفظ ماء الوجه للفريق الدنماركي.

بهذا الفوز، وضع تشيلسي قدمًا في ربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على حساب كوبنهاجن، قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.

تأهل تشيلسي إلى دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تصدر جدول ترتيب مرحلة الدوري بـ18 نقطة.

بينما وصل كوبنهاجن إلى هذا الدور، بعدما تغلب على هايدينهايم الألماني في الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.