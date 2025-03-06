في حديثه الروحي.. الأنبا كيرلس: القلب المفتوح لسكنى السيد المسيح يعمل بالحب والسلام

أشار الأنبا كيرلس، مطران ميلانو، إلى أن “القلب المفتوح لسكنى السيد المسيح” يعمل بالحب والسلام والفرح والرجاء، ويستمر في العمل بلا ملل أو كلل.

وبيّن مطران ميلانو، في حديثه الروحي، أن هذا القلب يشبع بالسيد المسيح، ويرغب في أن يشبع الجميع بكل الحب.

وفي نفس السياق، تحدث الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر، عن الفرح الحقيقي الذي يعيشه الشخص عندما يقترب من الله، مشيرًا إلى أن “الذي يفرح بما في الدنيا، سيظل عطشانًا وجائعًا”، وأنه مهما جرى الإنسان وراء أفراح هذه الحياة، فإنه سيعود حزينًا.

وأضاف: “لكن عندما يقترب الإنسان من الله، يعيش الفرح الحقيقي والدائم”.

تجسد كلمات الأنبا كيرلس، والأنبا بطرس، رسالة روحية عميقة تدعو المؤمنين إلى السعي وراء السعادة الدائمة التي تأتي من القرب من الله.