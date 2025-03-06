حمص وطرطوس تحت حظر ليلي.. اشتباكات دامية مع مسلحين موالين للأسد

أصدرت إدارة الأمن العام في سوريا، الخميس، قرارًا بفرض قيود على التنقل خلال ساعات الليل في كل من حمص وطرطوس.

وفي بيان رسمي، أفادت السلطات الأمنية في حمص بأنه سيتم تقييد حركة الأفراد والمركبات داخل المدينة بدءًا من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي، الجمعة، وذلك في إطار التدابير الأمنية المتخذة في المنطقة.

وفي طرطوس، أعلنت إدارة الأمن العام تطبيق إجراءات مماثلة، حيث سيتم فرض الحظر الليلي اعتبارًا من الساعة العاشرة مساءً وحتى العاشرة صباحًا، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة.

أفادت الأجهزة الأمنية في سوريا، الخميس، بأنها منخرطة في مواجهات مسلحة في المناطق الغربية من البلاد، حيث تتصدى لمجموعات قتالية مرتبطة بالضابط السابق سهيل الحسن، الذي كان يشغل منصبًا بارزًا في قيادة الجيش خلال حكم بشار الأسد.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية *سانا*، فقد أكد مدير أمن محافظة اللاذقية أن القوات الأمنية تنفذ عمليات ميدانية ضد تلك المجموعات المسلحة التي تنشط في المناطق الريفية من المحافظة، مشيرًا إلى أن العناصر المتورطة في هذه المواجهات تتبع للضابط السابق، الذي تصفه السلطات بأنه "مجرم حرب".

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، كشف مصدر أمني في اللاذقية أن بقايا التشكيلات المسلحة الموالية للأسد شنت هجمات استهدفت عناصر وآليات تابعة لوزارة الدفاع بالقرب من بلدة بيت عانا في ريف اللاذقية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد القوات الأمنية وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن هذه المجموعات لم تكتفِ باستهداف القوات، بل قامت أيضًا بإطلاق النار على سيارات الإسعاف التي كانت تحاول الوصول إلى المنطقة لإجلاء المصابين، مما أدى إلى تعقيد عمليات الإخلاء وتفاقم الأوضاع الميدانية.