مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لمخرجات "قمة فلسطين" في القاهرة

أكد مجلس التعاون الخليجي، دعمه لمخرجات قمة فلسطين في القاهرة، بما في ذلك خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، ونشر قوات حفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلال اجتماع وزراء خارجية دول الخليج في مكة المكرمة، شدد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي على أهمية رفض التصعيد والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته. كما رحّب بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع فلسطين والأمم المتحدة.

من جانبه، أكد عبد الله اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، على رفض تهجير الفلسطينيين ودعم حلّ الدولتين.

فيما أشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي لإعادة إعمار غزة وتمكين السلطة الفلسطينية من استعادة دورها في القطاع.