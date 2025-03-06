هجرة الصاوي لـ "البوابة نيوز": روايتى "ثعلب الديجيتال" تؤكد على ارتباط الجيل الجديد بجذوره

أعربت كاتبة أدب الطفل هجرة الصاوي، عن سعادتها الشديدة بتأهل روايتها "ثعلب الديجيتال" لجائزة زايد للكتاب 2025، مؤكدة ان لديها أمل كبير فى الفوز بالجائزة.

وقالت "الصاوي" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن رواية "ثعلب الديجيتال"، تؤكد على الهوية العربية وارتباط الجيل الجديد بجذوره، وأرضه وتراثه وإدراكه قيمته، وتناقش الخلافات فى وجهات الرأى بين الآباء والأبناء من خلال الأحداث الدرامية المثيرة.

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وبسؤالها عن لماذا يُنظر الى كُتَّاب أدب الطفل باعتبارهم من الدرجة الثانية؟.. قالت : كان ذلك قبل ان تهتم الدولة وتخصص الجوائز المحلية والدولية، موضحة ان ادب الطفل الآن أخذ وضعه الحقيقى والدليل هو حرص الدولة فى معرض الكتاب على الاحتفال بشخصية المعرض من أدباء الطفل جنبًا إلى جنب مع أدب الكبار.

وأشارت الكاتبة هجرة الصاوي، الى ان كتاب الطفل، يحتاجون الى دعم اكثر مع ما تبذله المؤسسات الثقافية، مثل الهيئة العامة للكتاب، وهيئة قصور الثقافة، والمركز القومى لثقافة الطفل، وكذلك المركز القومى للترجمة.

وتابعت: "هم يقدمون الكتاب الوسطى الذى يؤصل للهوية المصرية والتراث ويدعم الخيال بأنواعه وبنظرة على أجنحة الهيئات الحكومية فى معرض الكتاب سنعرف أهميتها فى جذب الأطفال لكتاب سعره مناسب وقيمته الأدبية مرتفعة تربى وجدانه على الأخلاق وحب الوطن والتفكير النقدي.