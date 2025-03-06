مانشستر يونايتد يعود للديار بتعادل مع ريال سوسيداد بالدوري الأوروبي

انتهت مباراة ريال سوسيداد الإسباني، ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب أنويتا، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

شهدت مباراة ريال سوسيداد ضد مانشستر يونايتد إثارة وندية بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات والفرص على مدار الشوطين، في تفوق نسبي لأصحاب الأرض في الاستحواذ على الكرة.

مباراة ريال سوسيداد ضد مانشستر يونايتد

ونجح مانشستر يونايتد في افتتاح التسجيل في الدقيقة 57 عن طريق جوشوا زيركيزي، الذي استغل فرصة سانحة ليضع الكرة في الشباك.

ولم يستسلم ريال سوسيداد، حتى تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق ميكيل أويارزابال، الذي سجل هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو.

بذلك، يعود مانشستر يونايتد إلى دياره بتعادل ثمين، قبل مباراة العودة التي تجمعه بنظيره ريال سوسيداد على ملعب أولد ترافورد الخميس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

بينما بلغ ريال سوسيداد هذا الدور، بعدما أقصى ميتيلاند الدنماركي في الملحق المؤهل لدور الـ16 بنتيجة كبيرة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 7-3.